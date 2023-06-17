Real Madrid'de Joselu transferi sona yaklaşıyor

Real Madrid, Espanyol forması giyen 33 yaşındaki santrfor Joselu'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'de Joselu transferi sona yaklaşıyor
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17 Haziran 2023 23:10
Benzema ile yollarını ayıran Real Madrid, alternatif santrfor arayışlarında sona geldi.

İspanyol devi, Espanyol forması giyen 33 yaşındaki İspanyol forvet Joselu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Real Madrid'in Joselu'nun kiralanması için Espanyol kulübüne 500 bin euro'luk ödeme yapacağı aktarıldı. 

Anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmadığı ifade edildi. 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Espanyol formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Joselu, 17 gol atarken 4'te asist kaydetti.

İspanyol forvet, 2010 yılında da Real Madrid formasını terletmişti.

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