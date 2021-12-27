Real Madrid'de Isco ile yollar ayrılıyor!

Real Madrid, beklentileri karşılayamayan takımın yıldız orta saha oyuncusu Isco ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi.



İspanyol basınına göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan orta saha oyuncusunu kış transfer döneminde serbest bırakmaya hazır olduğu belirtildi.



Haberde Madrid ekibinin oyuncuyu serbest bırakma niyetine rağmen yıllık 6.5 milyon euro alan oyuncuya henüz hiçbir kulübün teklif götürmediği ifade edildi.



Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti.





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