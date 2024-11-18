Real Madrid'de iki ayrılık, iki transfer yolda

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid, sol bek rotasyonunu yenilemeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de iki ayrılık, iki transfer yolda
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18 Kasım 2024 19:09
Son güncelleme 18 Kasım 2024 19:10
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid, sol bek rotasyonunu yenilemek için harekete geçti.

Cadena SER'in haberine göre; Real Madrid, mevcut sol bekleri Ferland Mendy ve Fran Garcia'yı satarak transfer geliri elde etmeyi planlıyor.

Haberde, Real Madrid'in bu oyuncuların yerine gelecek sezon Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Alphonso Davies ve Girona'da forma giyen Miguel Gutierrez'i transfer etmeyi planladığı yazıldı.

24 yaşındaki Alphonso Davies bu sezon Bayern ile çıktığı 15 maçta 3 asist kaydederken, 23 yaşındaki Miguel Gutierrez ise Girona ile çıktığı 17 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.



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