Real Madrid'de hedef Tchouameni

Transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid için flaş bir iddia geldi.



Marca'nın haberine göre, Real Madrid'in, Monaco'nun genç yıldız adayı Aurelien Tchouameni ile ilgilendiği belirtildi.



Haberde Real Madrid'in nabız yokladığı oyuncu için Monaco'nun yaklaşık 50 milyon euroluk bir bonservis talebinde bulunacağı ifade edildi.



22 yaşındaki oyuncu bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 41 maçta, 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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