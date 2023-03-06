Real Madrid'de Hazard yolcu

Real Madrid, Eden Hazard ile kesin olarak yollarını ayırmak istiyor. İspanyol devinde sadece teknik direktör değişikliği durumunda Belçikalı yıldızın durumu değişebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'de Hazard yolcu
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06 Mart 2023 21:46
Real Madrid, transfer olduğu sezondan bu yana beklentilerin altında kalan Eden Hazard ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, sezon sonunda "kesin olarak" Belçikalı futbolcuyu takımdan göndermek istiyor.

Real Madrid'de sadece teknik direktör değişikliği durumunda Hazard'ın takımda kalabileceği belirtildi.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle sadece 7 maçta süre aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Eden Hazard'ın Real Madrid ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

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