Real Madrid'de Endrick gelişmesi: Kiralık listesinde

Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı, kiralık olarak göndermeyi planlıyor.Brezilyalı süper yetenek, 18 yaşına girdikten sonra 2024 yazında Real Madrid'e transfer oldu. Brezilyalı yıldız, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Rodrygo gibi isimlerle kıyasıya rekabet edeceğinin bilincinde olarak İspanya'ya gitti.Endrick, Bernabeu'ya transferinden bu yana La Liga'da sadece 55 dakika forma giyebildi ve bu süreçte bir gol ve bir gol pası üretti. Bu durum, kiralık olarak gönderilebileceği yönündeki önerilere yol açtı.Ayrıca forma şansı bulamayan genç yıldızın, oyununu geliştirmek için Madrid'den kiralık olarak ayrılmaya hazır olabileceği iddia edildi.İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Endrick'in,için kiralık transfer hedefi olarak ortaya çıktığı bildirildi.Southampton'ın Endrick'in transferi içinvegibi takımlarla rekabet edeceği de iddia edildi.