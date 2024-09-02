Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı

Real Madrid, futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı
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02 Eylül 2024 15:15
İspanya'nın Real Madrid kulübü, futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Ceballos'un sağ ayak bileğinin bağlarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

Ceballos'un iyileşme süreciyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Real Madrid'de mevcut durumda Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga'nın da sakatlıkları bulunuyor.

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