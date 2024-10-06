Real Madrid'de Carvajal'e yeni sözleşme

Real Madrid, Dani Carvajal'in 2025'te bitecek sözleşmesini bir yıl uzattı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'de Carvajal'e yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 14:41
Real Madrid, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Dani Carvajal'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun 2025'te bitecek sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı belirtildi.

Kulübün altyapısından yetişen Carvajal, Real Madrid'de çıktığı 427 maçta 14 gol attı ve 65 asist yaptı.

SEZONU KAPATTI

Carvajal, La Liga'da oynanan Villarreal maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağlarında kopma meydana gelen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery