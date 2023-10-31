Real Madrid'de bir imza daha yükleniyor: Rodrygo

İç transferde hareketli günler geçiren Real Madrid, Vinicius Jr'ın ardından bir imzaya daha hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Rodrygo ile 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.



1 MİLYAR EURO



Haberde, Rodrygo'nun takımın kilit oyuncularından biri olarak görüldüğü ve gelecek adına takımın üzerine kurulacağı isimlerden biri olmasının planlandığı kaydedildi.



Öte yandan yapılacak yeni anlaşmada Rodrygo'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 1 milyar euro olarak belirlendiği ifade edildi.



22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.



