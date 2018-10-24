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"Real Madrid de, Beşiktaş da büyük takım"

Genk Teknik Direktörü Philippe Clement ve oyunculardan Bryan Heynen, Beşiktaş maçı öncesinde soruları yanıtladı.

Kaynak: Sporx.com
'Real Madrid de, Beşiktaş da büyük takım'
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24 Ekim 2018 18:13
Genk Teknik Direktörü Philippe Clement ve oyunculardan Bryan Heynen, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

Daha önce Beşiktaş deplasmanını tattığını kaydeden Clement, "Beşiktaş stadında Brugge forması giyerken oynadım. Güzel hatıralarım yoktu. Maçı kaybettik ve taraftar baskısını çok hissettik, bu sefer daha iyi hatıralarla ayrılmak istiyoruz" dedi.

"REAL MADRID DE, BEŞİKTAŞ DA BÜYÜK"

Beşiktaş ile Real Madrid'i karşılaştıran teknik adam, "6 ay çok yoğun çalıştık. Büyük antrenmanlar yaptık ve bugünlere hazırlandık. Nasıl ki Real Madrid'e 'Galaktikos' diyorlar, Beşiktaş da büyük bir takım. Ciddi bir ambiyansta Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Oyuncularım bugünleri beklediler ve bugünler için hazırlandık." mesajını paylaştı.

"BİZ KENDİ OYUNUMUZA BAKACAĞIZ"

Pepe, Ljajic ve Babel'in eksikliği ile ilgili bir soruya teknik adam, "Takımımızı, rakip takıma göre değil kendi şartlarımıza göre hazırladık. 3 önemli oyuncunun oynamaması avantaj olabilir ama başkaları oynayacak. Pepe'nin yerine Roco oynayabilir, biz kendi oyunumuza bakacağız" cevabını verdi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINI BİLİYORUZ"

Oyunculardan Heynen ise, Beşiktaş taraftarlarının ününü bildiğini kaydederken, "Beşiktaş taraftarının çok güçlü olduğunu, çok ses çıkardığını biliyoruz ama biz her türlü şartta oynamak için geldik. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

 

 

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