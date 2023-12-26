Real Madrid'de B planı: Theo Hernandez

Gelecek sezon için Bayern Münih'in sol beki Alphonso Davies'i renklerine bağlamayı hedefleyen Real Madrid'de B planı belli oldu.
İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Real Madrid, Bayern Münih'in Kanadalı sol beki Alphonso Davies'de mutlu sona ulaşamazsa Milan'da forma giyen Theo Hernandez'i transfer etmeye çalışacak.
Haberde, Madrid ekibinin Theo Hernandez transferinin gerçekleşme ihtimalini yüksek gördüğüne yer verildi.
26 yaşındaki Theo Hernandez 2019-20 sezonunda 22.8 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Milan'a transfer olmuştu.
Fransız oyuncu bu sezon Milan formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.
İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Real Madrid, Bayern Münih'in Kanadalı sol beki Alphonso Davies'de mutlu sona ulaşamazsa Milan'da forma giyen Theo Hernandez'i transfer etmeye çalışacak.
Haberde, Madrid ekibinin Theo Hernandez transferinin gerçekleşme ihtimalini yüksek gördüğüne yer verildi.
26 yaşındaki Theo Hernandez 2019-20 sezonunda 22.8 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Milan'a transfer olmuştu.
Fransız oyuncu bu sezon Milan formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.
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