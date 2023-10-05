La Liga'da Osasuna maçı hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler sevinci yaşanıyor.
Sezon başında geçirdiği sakatlıktan sonra çalışmalara başlayan ancak tekrardan sol arka adalesinden sakatlık geçiren Arda Güler takıma geri döndü.
Milli oyuncu, takımdan ayrı bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına start verdi.
Arda Güler'in milli takım arasından sonra Real Madrid ile ilk maçına çıkması bekleniyor.
Sezon başında geçirdiği sakatlıktan sonra çalışmalara başlayan ancak tekrardan sol arka adalesinden sakatlık geçiren Arda Güler takıma geri döndü.
Milli oyuncu, takımdan ayrı bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına start verdi.
Arda Güler'in milli takım arasından sonra Real Madrid ile ilk maçına çıkması bekleniyor.