Real Madrid'de Arda Güler sevinci

Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler takımdan ayrı, bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Real Madrid'de Arda Güler sevinci
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05 Ekim 2023 16:03
La Liga'da Osasuna maçı hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler sevinci yaşanıyor.

Sezon başında geçirdiği sakatlıktan sonra çalışmalara başlayan ancak tekrardan sol arka adalesinden sakatlık geçiren Arda Güler takıma geri döndü. 

Milli oyuncu, takımdan ayrı bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına start verdi. 

Arda Güler'in milli takım arasından sonra Real Madrid ile ilk maçına çıkması bekleniyor.

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