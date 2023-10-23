Real Madrid'de Arda Güler için yeni iddia!

Real Madrid forması giyen ve sakatlığını atlatan Arda Güler'in 5 Kasım'daki Rayo Vallecano maçında forma giymesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'de Arda Güler için yeni iddia!
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23 Ekim 2023 16:38
Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid'in, sakatlığı sonrası 18 yaşındaki futbolcunun yüzde yüzüne ulaşmasını beklediği aktarıldı.

Arda için her şey planlandığı gibi giderse, genç yıldızın 5 Kasım'da oynanacak Rayo Vallecano maçında ilk kez sahada yer alabileceği belirtildi.

Real Madrid'e transferi sonrası iki kez sakatlık yaşayan Arda Güler, henüz İspanyol devinin formasını bir maçta giyemedi.

CARLO ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?


Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 20 Ekim'de Arda Güler için, "Arda'nın durumu oldukça iyiye gidiyor. Biraz kondisyon eksikliği var. Bana göre 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak. Arda, her bölgede oynayabilen bir hücum oyuncusu. Oyun kurucu özelliğine sahip ama kanatlarda ya da diğer bölgelerde de oynayabilir. Herkes Arda için çok zaman harcıyor çünkü o çok genç. Real Madrid'de başarılı olmak için çok zamanı var. Arda hazır olmaya ve iyi işler yapmaya çok yakın." şeklinde bir açıklama yapmıştı.



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