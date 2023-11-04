Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in pazar günü oynanacak Rayo Vallecano maçında kadroda yer alacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
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04 Kasım 2023 14:47
Son güncelleme 04 Kasım 2023 15:31
İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın (pazar) akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı. Ancelotti, Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerde basın toplantısı düzenledi.

"ARDA KADRODA OLACAK"

Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, Rayo Vallecano maçının kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.

"BU ÖZELLİKLERİ VAR"

İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.

Arda'nın Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı müsabaka pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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