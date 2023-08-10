Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, ameliyat olacak. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2023 16:51
Real Madrid'in bu yaz Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

The Athletic'in haberine göre, dizinden sakatlığı bulunan 18 yaşındaki genç futbolcu için ameliyat kararı alındı.

Real Madrid'in, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı belirtildi.

18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

SÖZLEŞME DONDURULACAK İDDİASI!

İspanyol basınından Mundo Deportivo, genç yıldız için ameliyat kararı alınmadan önce Arda'nın ameliyat olması durumunda sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağını öne sürmüştü. İspanyol devinin böyle bir durumda, kontenjan nedeniyle genç yıldızın lisansını ocak ayına kadar askıya alabileceği iddia edilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery