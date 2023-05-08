Real Madrid'de Ancelotti için karar

Real Madrid, gelecek sezon da yola Carlo Ancelotti ile devam edecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid'de Ancelotti için karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2023 17:34
Real Madrid, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Carlo Ancelotti ile yola devam edecek.

Marca'nın haberine göre, kulübün, İtalyan hoca ile gelecek sezon da devam etmek istediği belirtildi. Real Madrid'in, Ancelotti ile ilgili kararını 2 hafta önce deneyimli hocaya söylediği aktarıldı.

Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 63 yaşındaki teknik adamın adı Brezilya Milli Takımı ve Chelsea ile anılmıştı.

Real Madrid'deki ikinci dönemine 2021 yılında başlayan İtalyan hoca, geçen yıl La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupalaraını kazanarak duble yapmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery