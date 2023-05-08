Real Madrid'de Ancelotti için karar

Real Madrid, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Carlo Ancelotti ile yola devam edecek.



Marca'nın haberine göre, kulübün, İtalyan hoca ile gelecek sezon da devam etmek istediği belirtildi. Real Madrid'in, Ancelotti ile ilgili kararını 2 hafta önce deneyimli hocaya söylediği aktarıldı.



Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 63 yaşındaki teknik adamın adı Brezilya Milli Takımı ve Chelsea ile anılmıştı.



Real Madrid'deki ikinci dönemine 2021 yılında başlayan İtalyan hoca, geçen yıl La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupalaraını kazanarak duble yapmıştı.





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