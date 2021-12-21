Real Madrid'de Alaba ve Isco'nun testleri pozitif!

Real Madrid'de Isco ve David Alaba'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'de Alaba ve Isco'nun testleri pozitif!
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21 Aralık 2021 23:55
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de Isco ve David Alaba, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Son günlerde takımdaki vaka sayıları artış gösteren Real Madrid Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolculara Isco ve Alaba'nın da eklendiğini duyurdu.

Eflatun-beyazlılarda daha önce Luka Modric, Marcelo, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti'nin Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.


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