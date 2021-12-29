Real Madrid'de 4 koronavirüs vakası!

İspanya La Liga devi Real Madrid'de 4 furbolcu koronavirüse yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'de 4 koronavirüs vakası!
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29 Aralık 2021 22:00
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de 4 futbolcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, pazar günü deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.


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