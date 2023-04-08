Real Madrid'de 2. kez Scariolo dönemi

Pablo Laso sonrası başantrenörlük koltuğuna yardımcısı Chus Mateo'yu getiren Real Madrid, gelecek sezon için Sergio Scariolo ile anlaşmaya çok yakın...



Yunanistan'dan SDNA'nın haberine göre; Real Madrid ile Sergio Scariolo, pazarlık masasına oturdu. Hem Virtus Bologna'nın hem İspanya Milli Takımı'nın koçluğunu yürüten Scariolo, Real Madrid'den gelen teklifi kabul etmek üzere...



Real Madrid'in, Sergio Scariolo ile anlaşmayı kısa süre içerisinde duyuracağı da vurgulandı.



SERGIO SCARIOLO'NUN KARİYERİ



Koçluk kariyerine 1989'da Pesaro ile başlayan İtalyan koç Scariolo, ardından Desio, Bologna, Baskonia, 1999 - 2002 arasında Real Madrid, Malaga, Khimki Moskova, Olimpia Milano ve ikinci kez Baskonia'da çalıştı. 2018'de Toronto Raptors'ta asistan koç olan Scariolo, 2021'de Virtus Bologna'nın teklifiyle yeniden Avrupa'ya döndü.



Kulüp kariyerinde 2019'da NBA şampiyonluğu, 2022'de EuroCup şampiyonluğu yaşayan Scariolo, İspanya Milli Takımı ile 2019'da Dünya Şampiyonluğu; 2009, 2011, 2015 ve 2022'de ise Avrupa şampiyonluğu yaşadı.



Scariolo, Real Madrid ile 2000'de İspanya Ligi şampiyonluğu da kazanmıştı.





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