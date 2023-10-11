Real Madrid, Dallas Mavericks'i mağlup etti

Avrupa basketbolunun devlerinden Real Madrid, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'le dostluk maçında karşı karşıya geldi.



WiZink Center'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 127-121 kazanmayı başardı.



Karşılaşmada eski Real Madridli Luka Doncic rahatsızlığı nedeniyle 5 dakika sahada kalabilirken İspanyol ekibinde Facundo Campazzo 20 sayıyla takımının en skoreri olurken Sergio Llull da 19 sayıyla galibiyete katkı veren isim oldu. Dallas'ta ise Tim Hardaway Jr kaydettiği 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.



Real Madrid daha önce de NBA ekiplerinden Oklahoma'yı 2016'da 142-137 mağlup etmişti.



