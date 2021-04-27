Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geliyor.



Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 22:00'de başlayacak ve Hollandalı hakem Danny Makkelie tarafından yönetilecek. Real Madrid - Chelsea karşılaşması beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanacak.



Tarafların karşı karşıya geleceği rövanş ise 5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.



İki takımın eksikleri



Real Madrid'de Mendy, Sergio Ramos, Valverde ve Vazquez'in sakatlıkları devam ediyor.



Chelsea cephesinde ise tek eksik Kovacic.



Muhtemel 11'ler



Real Madrid

Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Vinícius Jr, Benzema, Asensio



Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz, Werner



Dikkat çeken istatistikler



- Avrupa kupalarında dördüncü kez karşılaşmaya hazırlanan Chelsea ile Real Madrid, bundan önce 1971 Kupa Galipleri Kupası finali ve 1998 Süper Kupa'da rakip olmuş; İngiliz ekibi iki kupayı da müzesine götürmüştü.



- Real Madrid'in kulüp tarihinde hiçbir resmi maçta mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Chelsea (1B 2M).



- Şampiyonlar Ligi tarihinde temsilcileri en fazla maçta karşılaşan iki ülke İngiltere ve İspanya (162 maç). İngiliz ekipleri son yedi karşılaşmada dört galibiyet alırken (2B 1M), daha önceki 20 maçta İspanyol rakiplerini sadece iki kez mağlup edebilmişti (7B 11M).



- Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı finale kalan İngiliz takımı Chelsea (8), turnuva tarihinde bu aşamada en fazla boy gösteren ekip ise Real Madrid (14).



- Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk yarı finalinde çıktığı ilk maçı kaybeden Chelsea (1-3 vs Monaco), daha sonra altı kez ulaştığı bu aşamanın ilk karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmedi (2G 4B). İngiliz ekibinin mağlup olmadığı bu altı karşılaşma toplam dört gole sahne oldu (Chelsea 3-1 Rakipler).



- Şampiyonlar Ligi eleme turlarının ilk ayaklarında çıktığı son 10 maçın dokuzunu kazanan Real Madrid (1M), bu karşılaşmaların sekizinde 2+ gol sevinci yaşadı. İspanyol devi, 2017/18'den bu yana ilk kez turnuvanın bu aşamasında boy gösteriyor.



- Zinedine Zidane ve Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihinde 15+ eleme turu maçında görev yapan 24 teknik direktörden ikisi konumunda. Zidane bu isimler arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan iki çalıştırıcıdan biri (%67; Luis Enrique ile birlikte), Tuchel ise en yüksek yedinci orana sahip (%53).



- Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'in Şampiyonlar Ligi kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Real Madrid (1G 3B). Turnuva tarihinde hiçbir çalıştırıcı İspanyol devine karşı yenilgi yüzü görmeden daha fazla maça çıkmadı (Gerard Houllier ile eşit).



- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk 11 çıktığı yedi maçta altı gole doğrudan katkı sağlayan Hakim Ziyech (4 gol & 2 asist), 2018/19 son 16 turunda Real Madrid'e rakip olduğu iki karşılaşmada birer gol atmıştı (Ajax formasıyla). Turnuva tarihinde Madrid ekibiyle karşılaştığı ilk üç maçta da fileleri havalandırmayı başaran tek isim Lucio (2002-2007).



- Chelsea formasıyla çıktığı ilk dokuz Şampiyonlar Ligi maçında sadece iki gol yiyen Edouard Mendy, turnuvadaki ilk 10 karşılaşmasında en az gole izin veren kaleci konumundaki Keylor Navas'ın rekorunu egale etmek istiyor (2014-2016 arasında Real Madrid formasıyla).



