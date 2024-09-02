Real Madrid, Cedi Osman'ın peşinde

İspanyol devi Real Madrid, San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Cedi Osman'ı gözüne kestirdi.Fransız yıldızı Guerschon Yabusele'nin Philadelphia 76ers'a transfer olması üzerine yeni yıldız forvet arayışlarını sürdüren Real Madrid, Cedi Osman ile ilgilenmeye başladı. Türk milli yıldızın düşüncesini merak eden Real Madrid, B planı olarak ise Davis Bertans'ı belirledi.Geçen sezon San Antonio Spurs forması ile NBA'de 72 maça çıkan Cedi Osman; 6.8 sayı, 2.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti.NBA kariyerinde altı sezon Cleveland Cavaliers ve bir sezon San Antonio Spurs forması giyen forvet, toplamda 476 maçta mücadele etti. Bu süre zarfında maç başına ortalama 9.3 sayı, 3.0 ribaund ve 2.0 asistlik performans sergileyen Osman, bu istatistiklerle NBA'deki kariyerinde etkili bir rol oynamayı başardı.2011-2017 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen oyuncu, bu dönemde Türk basketbolunun önemli bir figürü haline geldi. 2015 NBA Draftı'nda 31. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçilen Cedi, yetenekleri ve potansiyeliyle dikkat çekti. Draft edilmesinin ardından hakları Cleveland Cavaliers'a takas edildi ve NBA'deki kariyerine burada başladı.