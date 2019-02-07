İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçındailekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Lucas Vazquez ile öne geçen Real Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 57'yi gösterdiğinde ise sahneye Malcom çıktı ve skoru eşitleyen golü kaydetti.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Barcelona ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 27 Şubat tarihinde Santiago Bernabeu'da oynanacak.Barcelona'da hafif sakatlığı bulunan Lionel Messi, maça 11'de başlamadı ve 63. dakikada Philippe Cutinho'nun yerine dahil oldu.Barcelona; Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Malcom, Suarez, Coutinho 11 ile sahaya çıktı.Santiago Solari ise ilk 11 tercihini Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Llorente, Kroos, Modric, Vazquez, Vinicius, Benzema şeklinde yaptı.