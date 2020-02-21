Real Madrid, Camavinga için çıldırdı!

Real Madrid, Rennes'in 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için bu yaz 100 milyon euroluk bir teklif yapacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; staderennais.com
Real Madrid, Camavinga için çıldırdı!
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21 Şubat 2020 02:21
Avrupa devlerinin peşinde olduğu 18 yaşındaki Reinier'i Flamengo'dan transfer eden Real Madrid, bir süper yeteneği daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Marca'da yer alan habere göre; Rennes'in 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için Real Madrid, harekete geçti. Rennes'de ilk 11'in değişmez oyuncusu olan ve Fransa U21'in de yıldızı olan Camavinga için Real Madrid, bu yaz 100 milyon euroluk bir bütçe hazırladı.

Angola asıllı Fransız orta saha oyuncusu için Zinedine Zidane, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e özel istekte bulundu.

Aralık 2018'de henüz 16 yaşındayken ilk profesyonel sözleşmesine imza atan Eduardo Camavinga, bu sezon Rennes formasıyla 32 maça çıktı.

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