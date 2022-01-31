Real Madrid bombayı patlattı: Mbappe!

Real Madrid ile Kylian Mbappe, sezon sonu için anlaşmaya vardı.



Bild'in geçtiği son dakika haberine göre; PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe, Real Madrid ile yıllık 50 milyon euro net maaş ve bonuslar üzerinden anlaşma sağladı. Mbappe'nin sözleşmesi, sezon sonundan itibaren geçerli olacak.



Mbappe için bonservis ödemeyecek olan Real Madrid, imza parası ve menajer ücreti olarak da Fransız yıldızı mutlu edecek bir rakamla ikna etti.



Real Madrid geçen yaz transfer döneminde de 180 milyon euroluk bir rakamla Fransız kulübünün kapısını çalmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.



Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint germain formasıyla çıktığı 25 maçta, 18 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.





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