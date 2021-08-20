Real Madrid, Benzema ile sözleşme yeniledi

Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Real Madrid, Benzema ile sözleşme yeniledi
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20 Ağustos 2021 16:57
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema ile yeni sözleşme imzaladı.

Madrid ekibinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2009 yılında Olympique Lyon'dan transfer olan Benzema, tüm kulvarlarda 560 maça çıktı ve 281 gol attı.




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