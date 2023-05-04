Real Madrid, Belgrad'da seriyi eşitledi

THY Euroleague play-off turu 4. maçında Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ile Chus Mateo'nun yönetimindeki Real Madrid karşı karşıya geldi.



Stark Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 85-75 kazandı ve kendi evinde 2-0 geriye düştüğü seride 2 deplasman galibiyeti üst üste alarak durumu 2-2'ye getirdi.



Real Madrid'de Walter Tavares 15 sayı 7 ribaunt ile öne çıkarken, Partizan'da forma giyen Zach LeDay'in 25 sayılık performansı galibiyete yeterli olmadı.



Serinin Final-Four'a çıkacak takımı belirleyecek 5. maçı, 10 Mayıs Çarşamba günü Madrid'de oynanacak.



MACCABI SERİYİ EŞİTLEDİ



THY Euroleague'de play-turunun bir diğer serisinde Maccabi Tel Aviv, Monaco'yu 104-69 yendi ve seride durumu 2-2'ye getirdi.



Seride Final Four'a yükselecek takımın belirleneceği 5. maç, 10 Mayıs Çarşamba günü Monaco'da oynanacak.





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