Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un Süper Lig hayali

Avrupa'da kurulduğu açıklandığı andan itibaren büyük ses getiren Avrupa Süper Ligi projesi için 3 takımın ısrarlı olduğu belirtildi.



12 kulüp arasından hala projeden çıkmayan ekipler olarak dikkat çeken Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığı ifade edildi.



3 kulübün, Avrupa Süper Ligi'nin 2022 yılında uygulanıp uygulanamayacağı yönünde fikir alışverişi yaptığı aktarıldı.





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