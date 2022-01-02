Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un Süper Lig hayali

Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un Avrupa Süper Ligi projesinde ısrarlı olduğu ve geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptıkları belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un Süper Lig hayali
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02 Ocak 2022 17:06
Avrupa'da kurulduğu açıklandığı andan itibaren büyük ses getiren Avrupa Süper Ligi projesi için 3 takımın ısrarlı olduğu belirtildi.

12 kulüp arasından hala projeden çıkmayan ekipler olarak dikkat çeken Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığı ifade edildi.

3 kulübün, Avrupa Süper Ligi'nin 2022 yılında uygulanıp uygulanamayacağı yönünde fikir alışverişi yaptığı aktarıldı.


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