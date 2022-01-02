Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un Süper Lig hayali

Avrupa'da kurulduğu açıklandığı andan itibaren büyük ses getiren Avrupa Süper Ligi projesi için 3 takımın ısrarlı olduğu belirtildi.
12 kulüp arasından hala projeden çıkmayan ekipler olarak dikkat çeken Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığı ifade edildi.
3 kulübün, Avrupa Süper Ligi'nin 2022 yılında uygulanıp uygulanamayacağı yönünde fikir alışverişi yaptığı aktarıldı.
12 kulüp arasından hala projeden çıkmayan ekipler olarak dikkat çeken Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığı ifade edildi.
3 kulübün, Avrupa Süper Ligi'nin 2022 yılında uygulanıp uygulanamayacağı yönünde fikir alışverişi yaptığı aktarıldı.