Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı canlı izle

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, Barcelona'yı konuk ediyor .Bu sezon şimdiye kadar El Clasico maçlarının her biri bir galibiyet aldı ve Barcelona, yılın başında İspanya Süper Kupası finalinde Suudi Arabistan'da karşılaştıklarında zirveye çıktı.Xavi'nin ekibi, dokuz yılda altıncı kez rekabeti kazanmaya çalışırken, ikinci maç için Camp Nou'ya geri dönmek için olumlu bir sonuç elde etmek isteyecek. Real ise 2014'ten beri Kral Kupası'nı kaldıramadı.Manchester United tarafından Avrupa Ligi'nden elenen ve ardından LaLiga'da Almeria'ya yenilen Barcelona'nın sezonun ilk tökezleyen serisini atlatması gerekiyor.İspanya Kral Kupası yarı final maçında 2 İspanyol devi karşı karşıya geliyor. Real Madrid Barcelona maçı 2 Mart Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşma Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanabilecek.Real Madrid-Barcelona canlı izleBu iki ezeli rakip arasındaki hesaplaşmalar her zaman merakla beklenir, ancak bu sezon şimdiye kadar aralarında seçim yapabileceğiniz çok az şey oldu ve her biri birer galibiyet aldı.Real Madrid, şampiyonluk mücadelesinde Barcelona'nın gerisinde olmasına rağmen, 2022/23'te La Liga aksiyonunda onları yenen iki takımdan biri, ancak La Blaugrana, İspanyol Supercopa finalini kazandıktan sonra Xavi yönetimindeki ilk büyük kupasını almak için karşılık verdi.Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan son 5 El Classico'yu Barcelona 3 defa kazanma başarısı gösterdi. Real Madrid ise sadece 1 galibiyet alabildi.Son dönemin formda ismi Real Madrid, çıktığı son 4 resmi karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı. La Liga lideri Barcelona ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Manchester United'a elendi.Daha önce 31 kez Kral Kupası'nı kazanarak turnuvanın en başarılı takımı olan Barcelona, son 10 sezonda 5 kez kupayı müzesine götürdü.Real Madrid 19 defa kupayı kazanma başarısı gösterirken geçmiş 10 sezonda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayabildi.Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Kross, Tchouameni, Modric, Valverde, Benzema, ViniciusBarcelona: Ter Stegen, Araujo, Kounde, Christensen, Balde, De Jong, Busquests, Kessie, Raphina, Ferran Torres, Gaviİşte dünyanın dört bir yanındaki taraftarların maçı dünya çapında nasıl yayınlayabilecekleri.Birleşik Krallık'taki taraftarlar maçı BT Sport aracılığıyla canlı yayınlayabilirken, ESPN maçı ESPN+ üzerinden özel olarak yayınlayabilir.Dünyanın diğer bölgelerindeki kapsama alanı, görünüşe göre Kral Kupası haklarını kapmaya istekli olmayan yayıncılar nedeniyle daha kısıtlı.LiveSoccerTV, diğer ülkelerdeki maçı hangi yayıncıların yayınladığı hakkında bilgi sağlar.Bu Kral Kupası maçı, 2 Mart Perşembe günü yerel saatle 21:00'de Estadio Santiago Bernabeu'da başlayacak.Takım haberleriFerland Mendy, çeyrek finalde Atleti'ye karşı yaşadığı uyluk sakatlığından henüz kurtulamadı. Rodrygo ve David Alaba da UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Liverpool'u yendikten sonra son zamanlarda sakatlıklarla mücadele ediyor. Brezilyalı oyuncu kısa süre önce yaptığı antrenmandan sonra geri dönebilir ancak Avusturyalı milli oyuncu yok. Luka Modric'in cezası bu hafta sonu sadece Real Betis'e karşı etkili olurken, Aurelien Tchouameni gripten sonra ortada ona ortak olmalı.CBS Sports, güzel oyun hakkında bilmeniz gereken her şeyi kapsayan yepyeni bir günlük futbol podcast'ine sahip. En büyük maçlar, hikayeler, Fabrizio Romano ile transfer haberleri ve dünyanın en popüler sporunda olan diğer her şey için House of Champions'ı takip ettiğinizden emin olun .Robert Lewandowski, Katalanlar için önemli bir darbe olan hamstring sakatlığı ile muhtemelen oyundan çıkacak. Ousmane Dembele ve Pedri de sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar ancak Ansu Fati henüz gelemedi. Ferran Torres, Lewandowski'nin bir başka alternatifi olurken, Raphinha da Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki mağlubiyetinin ardından ayak sakatlığından sonra geri dönebilir.Real, La Liga şampiyonluğunun daha az olası görünmeye başladığı göz önüne alındığında, bunu gölgeleyebilir. Lewandowski'nin olmaması Barca için çok büyük bir kayıp değilken Real'in Liverpool'u yenmesi, büyük maçlar için kendilerini hâlâ kaldırabileceklerini gösterdi. Her halükarda, ev sahibi maçtan sonra Real için avantaj olsa bile, beraberliğe burada karar verilmeyecek. Seçim: Real 2, Barca 1.