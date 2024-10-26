Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? | Real Madrid - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz

Real Madrid Barcelona maçı 26 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Real Madrid, 24 puanla 2. sırada yer alıyor.

Barcelona ise 10 maçta aldığı 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 27 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor.

İspanya La Liga'da Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

İspanya LaLiga'da 11'inci hafta mücadelesinde El Clasico heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Ancelotti'nin öğrencileri, bu sezon ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde kalırken rakibini yakalama fırsatını kaçırmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund karşısında muhtemel bir geri dönüşe imza atan eflatun-beyazlılarda gözler Barcelona mücadelesine çevrildi. Hansi Flick yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Barcelona ise Bayern Münih'i 4-1'le geçerek Real Madrid mücadelesi öncesinde rakibine gözdağı verdi. Real Madrid'de Rodrygo'nun sakatlığı sonrası gözler Arda Güler'e çevrildi. Peki Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid- Barcelona karşılaşmasının canlı yayınlanacağı kanal…