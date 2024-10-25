Haber Tarihi: 25 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 17:07

Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Real Madrid - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz

Real Madrid - Barcelona maçı canlı izle | Real Madrid - Barcelona maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Real Madrid - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz
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İspanya LaLiga'da 11'inci hafta mücadelesinde El Clasico heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Ancelotti'nin öğrencileri, bu sezon ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde kalırken rakibini yakalama fırsatını kaçırmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund karşısında muhtemel bir geri dönüşe imza atan eflatun-beyazlılarda gözler Barcelona mücadelesine çevrildi. Hansi Flick yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Barcelona ise Bayern Münih'i 4-1'le geçerek Real Madrid mücadelesi öncesinde rakibine gözdağı verdi. Real Madrid'de Rodrygo'nun sakatlığı sonrası gözler Arda Güler'e çevrildi. Peki Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid- Barcelona karşılaşmasının canlı yayınlanacağı kanal…

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



REAL MADRİD - BARCELONA EL CLASİCO MAÇI NE ZAMAN?

İspanya LaLiga'da 11'inci hafta mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona bu sezon oynadığı 10 karşılaşmanın 9'unu kazanırken Real Madrid ise 7 galibiyet aldı.

İki ezeli rakip arasında 3 puan fark bulunurken Madrid, rakibini mağlup ederek puan sıralamasındaki farkı kapatma hesapları yapıyor.

Real Madrid - Barcelona mücadelesi 26 Ekim cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.


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