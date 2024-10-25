Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Real Madrid - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz

İspanya LaLiga'da 11'inci hafta mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona bu sezon oynadığı 10 karşılaşmanın 9'unu kazanırken Real Madrid ise 7 galibiyet aldı.

İki ezeli rakip arasında 3 puan fark bulunurken Madrid, rakibini mağlup ederek puan sıralamasındaki farkı kapatma hesapları yapıyor.

Real Madrid - Barcelona mücadelesi 26 Ekim cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

İspanya LaLiga'da 11'inci hafta mücadelesinde El Clasico heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Ancelotti'nin öğrencileri, bu sezon ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde kalırken rakibini yakalama fırsatını kaçırmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund karşısında muhtemel bir geri dönüşe imza atan eflatun-beyazlılarda gözler Barcelona mücadelesine çevrildi. Hansi Flick yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Barcelona ise Bayern Münih'i 4-1'le geçerek Real Madrid mücadelesi öncesinde rakibine gözdağı verdi. Real Madrid'de Rodrygo'nun sakatlığı sonrası gözler Arda Güler'e çevrildi. Peki Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid- Barcelona karşılaşmasının canlı yayınlanacağı kanal…