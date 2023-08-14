Real Madrid, Arda Güler'in ameliyat olduğunu açıklandı!

Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcu Arda Güler sağ dizinden bir sakatlık geçirmiş ve menisküs yaralanması yaşamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcu bugün İspanya'da ameliyat masasına oturdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Real Madrid, Arda Güler'in ameliyat olduğunu açıklandı!
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14 Ağustos 2023 11:47
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 13:42
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle ülke gündemine oturan Arda Güler, dünya deviyle çıktığı antrenmanlarda etkili performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Genç yıldız buna karşın  3 hafta önce sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve tedavisine başlanmıştı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, menisküs problemi yaşayan 18 yaşındaki milli futbolcu, bugün ameliyat edildi.

Resmi duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak." 

Arda Güler'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.
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