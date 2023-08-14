Real Madrid, Arda Güler'in ameliyat olduğunu açıklandı!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle ülke gündemine oturan Arda Güler, dünya deviyle çıktığı antrenmanlarda etkili performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.
Genç yıldız buna karşın 3 hafta önce sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve tedavisine başlanmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, menisküs problemi yaşayan 18 yaşındaki milli futbolcu, bugün ameliyat edildi.
Resmi duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak."
Arda Güler'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.
Genç yıldız buna karşın 3 hafta önce sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve tedavisine başlanmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, menisküs problemi yaşayan 18 yaşındaki milli futbolcu, bugün ameliyat edildi.
Resmi duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak."
Arda Güler'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.