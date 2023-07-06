Real Madrid Arda Güler'i açıkladı

Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Real Madrid Arda Güler'i açıkladı
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06 Temmuz 2023 16:01
Son güncelleme 06 Temmuz 2023 16:14
Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanyol devi, 18 yaşındaki futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Real Madrid, Arda Güler için 7 Temmuz Cuma günü TSİ 13.00'de basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Arda Güler transferinin rakamlarını da açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin yüzde 20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

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