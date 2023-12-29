Real Madrid, Ancelotti ile uzattı

Real Madrid, İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Haber; Sporx.com
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Real Madrid, Ancelotti ile uzattı
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29 Aralık 2023 17:20
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibin İtalyan teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Haziran 2021'de Real Madrid'in başına geçen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Ancelotti'nin ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

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