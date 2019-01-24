Real Madrid Anadolu Efes maçı canlı izle hangi kanalda? Anadolu Efes maçı saat kaçta?

Real Madrid-Anadolu Efes(Euroleague) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Real Madrid-Anadolu Efes maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

24 Ocak 2019 04:53
Real Madrid Anadolu Efes maçı canlı izle hangi kanalda? Anadolu Efes maçı saat kaçta?
Real Madrid-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. THY Avrupa Ligi normal sezonun 20. maçında Real Madrid-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. THY Avrupa Ligi normal sezonun 20. maçında Real Madrid-Anadolu Efes maçı naklen yayınlanacak.

24 Ocak Perşembe günü saat TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Anadolu Efes maçı 24 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'ten itibaren beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

REAL MADRID-ANADOLU EFES MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.
Başkent Madrid'deki Wizink Center'da TSİ 23.00'te başlayacak maç beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 19 maçta 13 galibiyet, 6 mağlubiyet alan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi. Real Madrid ise 15 galibiyet, 4 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı takımımız 82-84 kaybetmişti.

Anadolu Efes'in 641. Avrupa maçı

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 641. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 640 maçta 353 galibiyet ve 287 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 393. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda ise 196 galibiyet ve 196 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında 29 kez karşılaşırken, 7 galibiyet ve 22 mağlubiyet yaşadı.

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