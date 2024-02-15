Real Madrid, Alphonso Davies ile anlaştı!

Real Madrid, Bayern Münih'in yıldız ismi Alphonso Davies ile sözlü ön anlaşmaya vardı. Real Madrid, Bayern Münih ile anlaşma sağlarsa transfer gerçekleşecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, Alphonso Davies ile anlaştı!
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15 Şubat 2024 17:38
İsmi Real Madrid olmak üzere birçok takımla anılan Alphonso Davies için sıcak bir gelişme yaşandı. 

Relevo'nun haberine göre; Real Madrid, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Alphonso Davies ile sözlü ön anlaşmaya vardı. 

İspanyol devinin, Bayern Münih ile görüşmelerini sürdürdüğü ve Alman ekibinin Davies için istediği bonservis miktarını getirmesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 27 maça çıkan Kanadalı sol bek, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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