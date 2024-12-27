THY EuroLeague'in 18. haftasında Real Madrid deplasmanda ALBA Berlin'i 80-69 mağlup etti.



Bu sonuçla Real Madrid, ligdeki 18. maçında dokuzuncu kez sahadan galip ayrıldı. Chus Mateo'nun takımı, gelecek hafta evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.



Ligdeki 18. maçında 15. yenilgisini alan ALBA Berlin ise AS Monaco ile kozlarını paylaşacak.



ALBA'da David McCormack 15 sayı, 8 ribaunt; Malte Delow 13 sayı, 5 ribaunt; Matteo Spagnolo 10 sayı, 3 asist; Martin Hermansson 8 sayı, 8 asist ile oynadı.



Madrid'de ise Sergio Llull 20 sayı, 2 ribaunt, 1 asist; Mario Hezonja 16 sayı, 5 ribaunt, 1 asist; Dzanan Musa 10 sayı, 1 ribaunt; Facu Campazzo 9 sayı, 4 ribaunt, 8 asist ile mücadele etti.



