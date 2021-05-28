Real Madrid, Alaba'yı resmen açıkladı

Bayern Münig'ten bedelsiz olarak ayrılan David Alaba'nın Real Madrid'e transferi resmen açıklandı. Real Madrid, 28 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Bayern Münih'te 11 yıl geçiren Avusturyalı oyuncu, bu süreçte 27 kupa birden kazandı.Yeni bir adım atmak istediğini söyleyen Alaba, "" dedi.Ayrıldığı için üzgün olduğunu da kaydeden Avusturyalı futbolcu, "." ifadelerini kullandı.Bayern Münih'te 428 maça çıkan Alaba, 33 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.