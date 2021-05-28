Real Madrid, Alaba'yı resmen açıkladı

Real Madrid, Bayern Münih ile yollarını ayıran David Alaba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Alaba'yı resmen açıkladı
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28 Mayıs 2021 19:08
Bayern Münig'ten bedelsiz olarak ayrılan David Alaba'nın Real Madrid'e transferi resmen açıklandı. Real Madrid, 28 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bayern Münih'te 11 yıl geçiren Avusturyalı oyuncu, bu süreçte 27 kupa birden kazandı.

ALABA: "YENİ BİR ADIM İSTEDİM"

Yeni bir adım atmak istediğini söyleyen Alaba, "Kararım Bayern Münih'e karşı değildi, yeni bir şeyler yapmak ve bir adım daha atmak istedim. Büyümek için, konfor alanından çıkmalısın. Tekrar olgunlaşmak için belki de bilinmeze gitmen gerekiyor." dedi.

"AYRILIK HEP ZOR OLMUŞTUR"

Ayrıldığı için üzgün olduğunu da kaydeden Avusturyalı futbolcu, "Bir şeyleri sonlandırmak her zaman zor olmuştur. Burada evimde gibi hissediyordum. Elbette gözlerimde yaşlarla ayrılıyorum ancak geleceğe de umutla bakıyorum. Bayern Münih her zaman kalbimde olacak, onlar için hiçbir endişem yok." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'te 428 maça çıkan Alaba, 33 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.

 

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