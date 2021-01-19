Real Madrid, Alaba bombasını patlatıyor

Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi biten Bayernli David Alaba ile yıllık 11 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, Alaba bombasını patlatıyor
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19 Ocak 2021 01:53
Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Avusturyali savunmacı David Alaba'nın Real Madrid ile anlaştığı belirtildi.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Alaba'nın Real Madrid tarafından ikna edildiği belirtilirken yapılan anlaşmanın da detaylarına yer verildi. Haberde, Alaba'ya Real Madrid'in yıllık 11 milyon euroluk sözleşmeyi kabul ettirdiği belirtilirken ön sözleşmenin de imzalandığı ifade edildi.

28 yaşındaki solak savunmacı Alaba, Bayern Münih ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi dahil tüm kupaları kaldırma başarısı göstermişti.



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