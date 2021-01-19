Real Madrid, Alaba bombasını patlatıyor

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Avusturyali savunmacı David Alaba'nın Real Madrid ile anlaştığı belirtildi.



İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Alaba'nın Real Madrid tarafından ikna edildiği belirtilirken yapılan anlaşmanın da detaylarına yer verildi. Haberde, Alaba'ya Real Madrid'in yıllık 11 milyon euroluk sözleşmeyi kabul ettirdiği belirtilirken ön sözleşmenin de imzalandığı ifade edildi.



28 yaşındaki solak savunmacı Alaba, Bayern Münih ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi dahil tüm kupaları kaldırma başarısı göstermişti.



