Real Madrid, 7 yıllık birlikteliği sonlandırdı

THY EuroLeague ekibi Real Madrid'de ayrılık gerçekleşti.



Real Madrid, 7 yıldır takımda olan Fabien Causeur ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, Causer'un kararlılığı ve örnek davranışından dolayı minettarlığını ve hayranlığını dile getirerek oyuncuya gelecek için iyi şanslar dilendi.



Real Madrid ile 2 EuroLeague, 4 İspanya Şampiyonu, 2 Copa del Rey ve 6 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 14 şampiyonluk yaşadı.



Causeur, 7 sezonda toplam 486 maça çıktı ve kulüp tarihinde en çok forma giyen üçüncü yabancı oyuncu oldu.





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