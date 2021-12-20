Real Madrid 7 maç sonra Cadiz'e puan kaybetti

Real Madrid, La Liga'nın 18. haftasında 19. sıradaki Cadiz ile sahasında 0-0 berabere kaldı ve 7 maçlık galibiyet serisinin ardından puan kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Real Madrid 7 maç sonra Cadiz'e puan kaybetti
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20 Aralık 2021 01:13
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Cadiz ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Cadiz'e karşı etkili bir futbol ortaya koyamayan Real Madrid, La Liga'da 7 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Eflatun beyazlı ekip, son olarak 27 Ekim'de Osasuna ile golsüz berabere kalarak puan kaybetmişti.

La Liga'da 43 puanla liderlik koltuğundaki yerini koruyan Real Madrid'i, bir maç eksiği ve 37 puanla Sevilla izliyor.

Cadiz ise 14 puanla 19. sırada yer alıyor.

Diğer yandan sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 90+3'te attığı golle mağlup eden, Türk futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, ligde 2. haftadan beri bulunduğu düşme hattından ilk defa çıkarak, 15 puanla 16'ncılığa yükseldi.


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