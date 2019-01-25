İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçındailekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 7. dakikasında Anthony Lozano ile öne geçen Girona, 18. dakikada Lucas Vazquez'in golüne engel olamadı.Real Madrid, 42. dakikada Ramos'un penaltıdan kaydettiği golle devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.Girona 66. dakikada Granell ile tekrar skoru eşitlese de tekrar sahneye Ramos çıktı ve 77. dakikada bir kez daha takımını öne geçirdi.Son sözü 80. dakikada Karim Benzema söyledi ve Real Madrid, Girona'yı 4-2 mağlup etti. Rövanş maçı 31 Ocak'ta oynanacak.