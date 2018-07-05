Real Madrid, transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. İspanyol devi, Real Sociedad'dan sağ bek Alvaro Odriozola'yı kadrosuna kattıklarını açıkladı.
22 yaşındaki futbolcuyu tranfer eden Real Madrid, Real Sociedad'a 40 milyon Euro ödeyecek.
Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Alvaro Odriozola, geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla La Liga'da 35 maça çıkarken 4 asist kaydetmişti.
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22 yaşındaki futbolcuyu tranfer eden Real Madrid, Real Sociedad'a 40 milyon Euro ödeyecek.
Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Alvaro Odriozola, geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla La Liga'da 35 maça çıkarken 4 asist kaydetmişti.
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