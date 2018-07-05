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Real Madrid, 40 milyona yeni sağ bek transfer etti

Real Madrid, Real Sociedad'ın sağ beki Alvaro Odriozola'yı 40 milyon Euro bonservis ücreti ile kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid, 40 milyona yeni sağ bek transfer etti
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05 Temmuz 2018 19:46
Real Madrid, transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. İspanyol devi, Real Sociedad'dan sağ bek Alvaro Odriozola'yı kadrosuna kattıklarını açıkladı.

22 yaşındaki futbolcuyu tranfer eden Real Madrid, Real Sociedad'a 40 milyon Euro ödeyecek.

Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Alvaro Odriozola, geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla La Liga'da 35 maça çıkarken 4 asist kaydetmişti.

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