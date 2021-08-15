Real Madrid 4 golle sezon açılışı yaptı

Real Madrid, La Liga'nın açılış haftasında Alaves'i deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid 4 golle sezon açılışı yaptı
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15 Ağustos 2021 00:54
İspanya La Liga'nın açılış haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e konuk oldu.

Mendizorroza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 4-1 kazanarak sezonu galibiyetle açtı.

Mücadelenin ilk yarısında gol olmazken ikinci yarıda adeta gol yağmuru yaşandı. 48. dakikada Benzema, maçtaki sessizliği bozan isim oldu. 56. dakikada Nacho'nun golüyle fark üçe çıktı. 62'de yeniden sahneye çıkan Benzema skoru 3-0 yaptı. 65. dakikada Alaves'in kazandığı penaltı vuruşunu Joselu ağlara gönderdi. Maçın uzatma dakikalarında 90+2'de Vinicius'un golüyle karşılaşma 4-1 sona erdi.


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