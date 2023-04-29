İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, sahasında Almeria ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'daki maçı Real Madrid 4-2 kazandı.



Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5, 17 ve 42. dakikada penaltıdan Karim Benzema ile 47. dakikada Rodrygo attı. Almeria'nın golleri ise 45'te Lazaro Vinicius Marques ve 61. dakikada Lucas Robertone'den geldi.



Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde 68 puana yükseldi. Almeria 33 puanda kaldı.



Real Madrid, bir sonraki hafta Real Sociedad deplasmanına gidecek. Almeria sahasında Elche ile karşı karşıya gelecek.





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