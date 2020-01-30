Real Madrid 4 golle çeyrek finalde

İspanya Kral Kupası son 16 Turu'nda Real Madrid, Real Zaragoza deplasmanına konuk oldu.
Romareda Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 4-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Varane, 32. dakikada Lucas Vazquez, 72'de Vinicius Junior ve 79'da Karim Benzema kaydetti.
Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Real Madrid'in rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekiminden sonra belli olacak.
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Romareda Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 4-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Varane, 32. dakikada Lucas Vazquez, 72'de Vinicius Junior ve 79'da Karim Benzema kaydetti.
Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Real Madrid'in rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekiminden sonra belli olacak.
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