Real'in tasarruf planı: 3 yıldız yolcu!

Real Madrid'de beklentilerin altında kalan 3 yıldız isimle yollar ayrılıyor.



As gazetesine göre, İspanyol ekipte yeterince süre alamayan Bale, Isco ve Marcelo'nun takımdan gönderileceği iddia edildi.



Haberde Madrid ekibinin, bu yol ayrımları gerçekleşirse 60 milyon euroluk bir tasarruf yapacağı kaydedildi.



Ayrıca Real Madrid'in, üç oyuncuyla yolunu ayırdıktan sonra transfer stratejisini belirleyeceği ifade edildi.



Gareth Bale, bu sezon Madrid ekibiyle çıktığı 3 maçta 1 gol attı. Isco, çıktığı 7 maçta 1 gol kaydederken, Marcelo da bu sezon sadece 6 maçta forma şansı buldu.





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