Real'in gözü ezeli rakibin stoperinde!

Savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Real Madrid'in, Barcelona'nın genç oyuncusu Ronald Araujo ile ilgilendiği iddia edildi.



İspanyol basınına göre, Araujo'nun Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşamaması durumunda, Real Madrid'in oyuncu için girişimlerde bulunacağı aktarıldı.



Katalan kulübü ile mevcut sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan genç oyuncunun, Kasım ayında Barcelona'dan talep ettiği maaşın, yönetimin beklediğinden çok daha yüksek olduğu ifade edildi.



Öte yandan Real Madrid'in 2018 yazında da aynı oyuncu için girişimlerde bulundu ancak Uruguaylının Barcelona'ya transfer olduğu kaydedildi.



Ronald Araujo, Barcelona formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta, 2 gol atma başarısı gösterdi.





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