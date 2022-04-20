Real'den Rüdiger için yeni hamle! Talep 55 milyon euro

Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger için yeni bir iddia geldi.



Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid'in Alman oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.



OYUNCUNUN TALEBİ 55 MİLYON EURO



Haberde, yıldız oyuncunun Real Madrid'den 4 yıl için 55 milyon euroluk bir ücret talep ettiği ifade edildi.



Transferin bu şekilde gerçekleşme ihtimalinin olmadığını oyuncu tarafına bildiren Madrid yönetiminin uygun şartlar olduğu takdirde transferi sonlandırmak istedikleri kaydedildi.



Yıldız savunmacı bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 47 maçta, 5 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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