Real'den Rüdiger için yeni hamle! Talep 55 milyon euro

La Liga devi Real Madrid, Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğu, oyuncunun İspanyol devinden 4 yıllık sözleşme için 55 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real'den Rüdiger için yeni hamle! Talep 55 milyon euro
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20 Nisan 2022 15:29
Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger için yeni bir iddia geldi.

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid'in Alman oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

OYUNCUNUN TALEBİ 55 MİLYON EURO

Haberde, yıldız oyuncunun Real Madrid'den 4 yıl için 55 milyon euroluk bir ücret talep ettiği ifade edildi.

Transferin bu şekilde gerçekleşme ihtimalinin olmadığını oyuncu tarafına bildiren Madrid yönetiminin uygun şartlar olduğu takdirde transferi sonlandırmak istedikleri kaydedildi.

Yıldız savunmacı bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 47 maçta, 5 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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