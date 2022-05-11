Real'den oyunculara rekor Şampiyonlar Ligi primi!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımın Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşması halinde oyunculara 20 milyon euro prim dağıtılacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real'den oyunculara rekor Şampiyonlar Ligi primi!
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11 Mayıs 2022 14:08
Real Madrid'de başkan Florentino Perez'den Şampiyonlar Ligi finali öncesi takıma büyük jest geldi.

Marca'nın haberine göre, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması halinde oyuncuların büyük bir primi cebine koyacağı belirtildi.

Haberde daha önce La Liga şampiyonluğunu garantileyen Madrid ekibinde başkan Perez'in dünyanın en prestijli kupası için 20 milyon euroluk bir zafer primi ödeyeceği ifade edildi.

 İspanyol devi toplam 13 kez ile bu kupayı en fazla kazanan takım konumunda.

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